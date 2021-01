Governo holandês demite-se em bloco após escândalo sobre subsídios

O Governo holandês, liderado por Mark Rutte, demitiu-se esta sexta-feira em bloco devido a um escândalo sobre má gestão de subsídios. Em causa está uma investigação parlamentar que afirma que o Governo acusou injustamente milhares de famílias de fraude, levando-as à falência. A notícia está a ser avançada pela emissora nacional NOS.

As autoridades holandesas acusaram cerca de 26 mil famílias, a maioria imigrantes, de receberem de forma fraudulenta apoios do Estado para os filhos com menos de 12 anos. As famílias foram obrigadas a devolver todo o dinheiro recebido entre 2013 e 2019, em alguns casos o valor rondou os 100 mil euros. Segundo a agência Reuters, o relatório da investigação parlamentar afirma que dez mil famílias foram acusadas injustamente, sendo classificada como uma "injustiça sem precedentes".

O primeiro-ministro, Mark Rutte, deverá informar o rei da Holanda, Willem-Alexander, e dar uma conferência de imprensa ainda esta sexta-feira.