Bruno Fernandes entra na história do futebol inglês

Quatro prémios de melhor jogador do mês no mesmo ano é um recorde nunca antes batido, e que agora entra nos livros de história do futebol inglês, com um nome português ao lado.

Bruno Fernandes venceu, pela quarta vez num ano, o prémio de melhor jogador do mês. Fevereiro, junho, novembro e agora dezembro foram os meses que viram o craque brilhar na liga inglesa, e bater assim um novo recorde.

Em declarações publicadas pela própria Premier League, Bruno Fernandes celebrou: "Três golos e quatro assistências foi um mês perfeito. Marcar e assistir os teus colegas de equipa é perfeito. Quero vencer outros troféus mas sinto-me muito feliz por fazer história".