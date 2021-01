Irmã de Georgina partilha fotos íntimas com o namorado, autor do busto de CR7, e é criticada

Ivana Rodríguez, irmã de Georgina Rodríguez, utilizou as redes sociais, esta quinta-feira, para felicitar o namorado, Carlos García, por mais um aniversário. Contudo, as imagens escolhidas pela cunhada de Cristiano Ronaldo para assinalar a data acabaram a gerar polémica.

Ivana partilhou, através do Instagram, uma longa declaração de amor para o seu mais que tudo, acompanhada de algumas fotografias mais íntimas – e foram mesmo as imagens que não passaram despercebidas aos seguidores.

Se por um lado houve quem elogiasse a partilha, por outro houve quem considerasse as imagens “desnecessárias”.

“A primeira foto era desnecessária, não poste tudo no Instagram”, lê-se num dos comentários. “Só falta mesmo um vídeo a fazer tudo, fotos destas não se publicam”, lê-se noutro. “O que está a acontecer na primeira foto”, questionou outro utilizador.

Recorde-se que Carlos García é artista plástico e autor do mais recente busto de Cristiano Ronaldo no aeroporto da Madeira. A primeira versão da obra, da autoria do madeirense Emanuel Santos, foi retirada em 2018, depois de ser amplamente critica, e Carlos García acabou por criar uma nova peça para substituir o busto original.

O namoro com a irmã de Georgina foi assumido em agosto de 2019.