Sismo na Indonésia faz 37 mortos e centenas de feridos

Um sismo na ilha de Celebes, na Indonésia, provocou, pelo menos, 37 mortos e 600 feridos. O sismo, com magnitude de 6.2 na escala de Richter, foi registado às 2h18 locais (18h18 de quinta-feira, em Lisboa), de acordo com a Reuters, que cita o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

A atividade sísmica foi mais sentida na província de Mamuju, a 36 quilómetros do epicentro do sismo, onde desencadeou vários deslizamentos de terra, cortou o fornecimento de eletricidade e cortou o acesso a uma das principais estradas da província. Há ainda a registar o desabamento de vários edifícios, incluindo um hospital.

Os primeiros dados indicavam para a existência de três mortos, mas o número foi aumentando ao longo da madrugada. "Segundo as informações mais recentes, há 34 mortos, todos na cidade de Mamuju", afirmou o responsável da agência local de gestão de catástrofes, Ali Rahman, à agência de notícias AFP.

À mesma agência de notícias, um responsável dos serviços de socorros de Mamuju dá conta de vários desaparecidos no hospital. Serão entre 10 a 20 pessoas que poderão estar nos escombros, mas não há informações sobre o seu estado de saúde."O hospital está destruído. Desabou. Há pacientes e funcionários do hospital presos nos escombros e estamos no processo de retirá-los. Trouxemos (dos escombros) 29 pessoas que morreram", afirmou.