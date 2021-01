Morreu antigo treinador do Sporting

O antigo treinador Vicente ​​​​​​​Cantatore, que teve uma breve passagem pelo Sporting, morreu, esta sexta-feira, aos 85 anos, anunciou o Valladolid, clube onde o chileno mais se destacou.

Cantatore, nascido na Argentina mas com nacionalidade chilena, treinou a equipa de Alvalade na segunda metade da temporada 1997/98, substituindo na altura Octávio Machado. No entanto, o técnico ficou apenas vinte dias – três jogos - ao comando dos leões, tendo saído por motivos pessoais.

A sua carreira foi essencialmente passada em Espanha, nomeadamente no Valladolid, primeiro, entre 1985 e 1989, e depois com a segunda passagem nos anos 90, tendo conseguido apurar a equipa por duas vezes para as competições europeias e uma vez para a final da Taça do Rei.

"O Real Valladolid está de luto pela morte de Vicente Cantatore, antigo treinador e uma das pessoas mais importantes da história do nosso clube", lê-se na página oficial do clube, na rede social Twitter.