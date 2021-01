Empregada de restaurante ajuda a salvar crianças vítimas de abuso infantil através de bilhete secreto

Uma empregada de um restaurante em Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, ajudou a salvar duas crianças, vítimas de abuso infantil. Flavaine Carvalho foi amplamente elogiada, esta semana, pela polícia local, que considerou mesmo que a funcionária evitou uma possível “investigação por homicídio”.

Foi no passado dia 1 de janeiro que uma família de quatro pessoas – um homem, uma mulher e duas crianças, de 11 e quatro anos – entraram no restaurante onde Flavaine trabalha. Depois de terem feito o pedido e de a comida ser servida, o casal impediu que a criança mais velha, um rapaz, se alimentasse.

A empregada não deixou de reparar no sucedido e acabou por perceber que o menino tinha também marcas de violência. Discretamente, num papel, Flavaine decidiu escrever uma pergunta dirigida à criança: “Precisas de ajuda?”. O menino acenou que sim com a cabeça e, face ao gesto, a funcionária escreveu um “ok” no papel e chamou a polícia.

As autoridades acabaram por deter ainda no local Timothy Wison, de 34 anos, o padrasto. Poucos dias depois, a 6 de janeiro, foi detida a mãe, Kristen Swann, de 31 anos.

Segundo a polícia, o rapaz confessou que já tinha sido preso pelos pulsos e tornozelos e pendurado de cabeça para baixo numa porta. A criança disse ainda que era habitual ser agredido com uma vassoura de madeira e que o algemavam frequentemente.

"Quero expressar publicamente o quanto agradecemos as ações desta jovem, que está aqui com a filha e com a dona do restaurante", disse o chefe de polícia de Orlando, em conferência de imprensa esta quinta-feira. "Por causa dela, duas crianças foram salvas. Estamos a falar de uma potencial investigação por homicídio, se ela não tivesse intervindo e feito o que fez", frisou.

Ambas as crianças foram entregues aos serviços sociais.