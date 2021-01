Economia

15 de janeiro 2021

Produção de automóveis em Portugal caiu 23,6% em 2020

A Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional (com 94,3%). Alemanha (20,4%), França (16,2%), Itália (11,7%), Espanha (11,0%) e Reino Unido (7,6%) estão no topo do ranking.