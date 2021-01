Pulseira eletrónica para suspeito de agredir física, sexual e psicologicamente a mulher de 64 anos

A GNR deteve, esta sexta-feira, um homem, de 65 anos, por violência doméstica, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Em comunicado, a força de segurança revelou que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito, movido por ciúmes, além de dirigir ameaças de morte à vítima, a sua esposa de 64 anos, também a agredia física, sexual e psicologicamente, “tendo este comportamento escalado com gravidade no último mês, o que originou um mandado que culminou na detenção do agressor”.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência, proibição de contactar com a vítima por qualquer meio e de se aproximar dos locais habitualmente frequentados por esta.