Segundas doses da vacina contra a covid-19 começam a ser administradas este domingo

O Governo garantiu, esta sexta-feira, que, apesar da alteração às quantidades de entrega das vacinas contra a covid-19 da BioNTech/Pfizer previstas para a próxima semana, o processo de vacinação vai continuar e já este domingo começam a ser administradas as segundas doses das vacinas.

“A União Europeia recebeu hoje a informação de que a companhia farmacêutica BioNTech/Pfizer irá proceder a uma alteração às quantidades de entrega de vacinas contra a COVID-19, afetando parcialmente a entrega da semana de 18 de janeiro. Portugal e a Presidência Portuguesa estão em contacto com a Comissão Europeia e com a própria BioNTech/Pfizer, tendo-se realizado esta tarde uma reunião a nível europeu em que participaram a Comissão e representantes de todos os Estados-membros, no sentido de ser apresentado o planeamento da recuperação dos fornecimentos e para confirmar as quantidades das próximas entregas”, lê-se num comunicado do Ministério da Saúde.

“O Ministério da Saúde esclarece ainda que o programa de vacinação vai continuar e que já este domingo começam a ser administradas as segundas doses das vacinas contra a COVID-19 aos quase 30 mil profissionais de saúde de contextos prioritários de hospitais e cuidados de saúde primários”, acrescenta a tutela liderada por Marta Temido.