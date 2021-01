O confinamento de António Costa

Já está: ao fim de menos de um ano, Portugal volta a fechar-se em casa. Não num confinamento geral como em março e abril de 2020 – quando praticamente não havia covid-19 no país e, por isso, as trancas na porta resultaram com impacto quase perfeito (o milagre português do ponto de vista sanitário) –; mas num confinamento mitigado, com milhões de miúdos e encarregados de educação a continuarem a poder frequentar ou ir à escola e, assim, mais umas centenas de milhares de professores e pessoal auxiliar a manterem-se no ativo, mais os serviços públicos e religiosos e, claro, o futebol profissional (mesmo sem público nos estádios) e os prestadores de serviços essenciais. O resto volta a fechar tudo. Feitas as contas, sacrifica-se meio país pelo outro meio – sem sabermos quem afinal fica mais protegido ou quem mais vai ter de sofrer da doença ou da cura.

António Costa anunciou-o na quarta-feira, com ar carregado e cansado. E só. Demasiado só.

Ele que tanto repetiu que Portugal não poderia voltar a confinar – porque era impossível, estava fora de causa – era agora forçado a anunciar a ausência de alternativa. Ainda que o confinamento de geral tenha pouco e as exceções sejam incompreensíveis.

Como incompreensível é que o anunciado confinamento, antes ainda de começar a produzir efeitos palpáveis, seja estupidamente levantado para que o povo todo seja chamado a ir às urnas, desta vez até com a novidade de muitas urnas irem aos eleitores.

Não, não é aceitável!

