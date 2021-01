Eleições sob o 'signo Ventura'

A grande vedeta dos debates televisivos foi, pois – sem surpresa mas para desgosto de muitos comentadores –, André Ventura. E as audiências não deixaram quaisquer dúvidas a esse respeito: os seus debates foram os mais vistos, com alguns a baterem recordes, como o confronto com Marcelo Rebelo de Sousa, que conseguiu uma audiência como já não havia memória. Isto quererá dizer alguma coisa.

Não me recordo de umas eleições presidenciais com tantos debates. E com tanta gente a falar dos debates. Creio que este foi um dos ‘efeitos Ventura’. Noutras eleições, os debates não tinham qualquer interesse porque não se esperava nenhum momento surpreendente, não se esperava nada fora do politicamente correto, os candidatos eram monotonamente ‘bem comportados’. Ora, desta vez, as coisas foram diferentes.

Havia um candidato que rompia com as convenções e tinha a coragem de abordar alguns temas de que até há pouco todos fugiam.

Pode concordar-se ou discordar-se do que Ventura diz – não se pode é negar que foi uma pedrada no charco de uma política estagnada.

Houve comentadores (e até meios de comunicação) que o consideraram ‘o pior’ de todos os candidatos nos debates. Outros consideraram que ‘venceu’ os candidatos de esquerda mas ‘perdeu’ com os de direita. Eu penso que ganhou todos os debates – e estou muito habituado a analisar debates.

No debate com João Ferreira, Ventura ganhou porque, quando as coisas aquecem, ele tem sempre vantagem.

Nos debates com Marisa Matias e Ana Gomes, Ventura ganhou folgadamente porque Ana Gomes cometeu a ingenuidade de não ter visto o debate do dia anterior entre Ventura e Marisa. Assim, fez-lhe a papel químico os mesmos ataques que Marisa lhe tinha feito, e dirigiu-lhe os mesmos insultos («troca-tintas», «vigarista», «mentiroso», «fascista», etc.). Ora, como Ventura já tinha ultrapassado Marisa Matias com facilidade, o resultado voltou a repetir-se.

Vamos agora aos candidatos de direita, Tiago Mayan Gonçalves e Marcelo Rebelo de Sousa.

É certo que Mayan, depois de levar uns socos que quase o levaram ao tapete, recompôs-se e acertou dois ou três ‘diretos’ no adversário. Mas isso esteve longe de lhe dar a vitória. As pessoas gostaram de ver um peso-pluma a atingir um peso-pesado, mas não passou disso.

Deixo para o fim o debate com Marcelo Rebelo de Sousa, o melhor de todos, em que houve uma quase unanimidade dos comentadores quanto à vitória do atual Presidente.

