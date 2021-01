"Estamos a diagnosticar cancros em estado mais avançado"

A Sociedade Portuguesa de Oncologia lançou esta semana a campanha ‘O Cancro não Espera em Casa’. A médica oncologista e presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia Ana Raimundo alerta que os atrasos nos diagnósticos já são visíveis em todo o país e vão aumentar a mortalidade por doença oncológica. Estima pelo menos mil cancros por diagnosticar. Com o SNS em ‘rutura’, admite que não há agora alternativa à suspensão das cirurgias, que também afetam doentes com cancro. E lamenta a falta de planeamento no período de acalmia.

Entramos num novo confinamento e, depois de um ano com a atividade no SNS perturbada pela pandemia, vai haver mais semanas ou mesmo meses de limitações no acesso a cuidados de saúde. Existe a esta altura uma ideia de quantos diagnósticos de cancro podem estar por fazer no país?

Provavelmente, mais de mil, fruto dos rastreios que estiveram parados e depois recomeçaram a meio-gás e que, no fundo, nos permitem um diagnóstico mais precoce, mas também de haver menos acesso aos cuidados de saúde primários. Em Portugal, por ano, são diagnosticados mais de 50 mil novos cancros.

Quando diz mais de mil é uma estimativa conservadora?

Sim. É verdade que houve uma recuperação no final do ano na atividade, mas agora vamos voltar a baixar atividade. O que os serviços de oncologia nos hospitais foram notando é que, mesmo mantendo-se a funcionar, houve uma diminuição do número de primeiras consultas, de novos doentes referenciados para os hospitais. Os centros de saúde reduziram a atividade, referenciam menos doentes. Por outro lado, os doentes, também pelo medo, não se dirigiram tanto ao seu médico de família, a uma urgência, e houve uma redução de atividade também por isso. Números fechados não existem ainda, mas é por isso que lançámos esta campanha (‘O Cancro não Espera em Casa’). É lançada numa fase complicada, com um novo confinamento, em que sabemos que o SNS está com grandes dificuldades em responder à covid e aos outros doentes, mas não podemos deixar de alertar as pessoas que existem outras doenças, não deixaram de existir. E também matam.

Nos últimos meses viu casos desses, em que as pessoas pensaram que podiam esperar ou não conseguiram ter acesso a consultas ou exames e que levaram a um prognóstico pior mais tarde?

Sim, eu e serviços de oncologia por todo o país. O que se tem verificado é que têm chegado doentes com cancros mais avançados. Porque as pessoas estiveram à espera a ver se passava ou com medo, por causa da diminuição da resposta do SNS e, em particular, dos centros de saúde porque, como se sabe, muitos médicos de família estão a trabalhar na área covid e não conseguem fazer as consultas com as suas listas de doentes. Mas o que notamos é isso: têm, de facto, chegado às consultas cancros em fases mais avançadas.

Que situações são mais frequentes? Nódulos que as pessoas não vão mostrar?

Sim, por exemplo, um nódulo que a pessoa notou e ficou à espera antes de mostrar ao médico, quando tem de ser avaliado e estudado. Sangue nas fezes que esperaram a ver se passava e fizeram uma colonoscopia mais tarde. Uma dor persistente que se manteve. Emagrecimento progressivo, acentuado. Uma fadiga também acentuada e mantida. No fundo, coisas fora do esperado. Claro que todos podemos ter estes sintomas, mas devemos estar atentos quando são persistentes. E não ignorando que existem limitações na capacidade de resposta dos serviços de saúde, as pessoas que mantêm estes sintomas não devem desistir. O objetivo desta campanha é esse, termos todos noção de que existem limitações importantes na resposta dos serviços de saúde, mas dizer às pessoas: não desistam, o cancro não espera em casa. Se não conseguirem à primeira, devem continuar a tentar ter a sua consulta e a sua avaliação médica.

