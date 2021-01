A loira calipígia

Em português ganhou o nome de O Pecado Mora ao Lado, mas o título original do filme tinha muito pouco que ver com o que por aqui lhe demos, The Seven Year Itch, inicialmente uma peça de teatro escrita por George Axelrod na qual um fulano lia um livro chamado precisamente The Seven Year Itch numa altura em que se encontrava sozinho no seu apartamento de Nova Iorque, depois de ter mandado a mulher ir gozar férias para um lugar qualquer do interior dos Estados Unidos.

Faz um calor bruto durante a película realizada por Billy Wilder e é consensual que, da mesma forma que dilata os corpos, o calor dilata o desejo. Eis então o sarilho em que se vê metido o protagonista, Tom Ewell no papel de Richard Sherman: conhece a vizinha de cima, uma loiraça espampanante, e desenvolve um processo mental de vontade de trair a esposa distante e de se esforçar por não o fazer. O Pecado Mora ao Lado – que deveria quando muito chamar-se ‘O_Pecado Mora em Cima’ – ficou para a história do cinema a partir do momento em que as saias brancas da moça loira esvoaçam enquanto ela passa sobre um respiradouro do metropolitano, deixando à mostra um magnífico par de pernas, benza-as Deus. A jovem tentadora do baralhado Richard Sherman não chega sequer a ter nome de personagem – é apenas ‘The Girl’ –, mas o nome que adotara desde que entrara no mundo do espetáculo chegava e sobrava: Marilyn Monroe.

