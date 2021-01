João Tordo: "Sou um advogado de acusação das minhas próprias ideias"

As Amoreiras foram o ponto de encontro para esta conversa. O autor de ‘Felicidade’, seu mais recente romance, chegou com um saco na mão, explicando que tinha aproveitado para comprar um aquecedor lá para casa. A porta do carro também tinha avariado nesse dia. Apesar dos contratempos, não se atrasou nem por segundos. Eram 11.30h de dia 5 de janeiro.

Costuma dizer-se para não se julgar um livro pela capa mas neste caso concreto, como aliás na maioria das suas obras, não se pode mesmo julgar o livro pela capa, que é uma autêntica surpresa…

O ‘Felicidade’?

Sim…

É e não é… A capa é um segredo 100% difícil. Há lá uma pessoa que trabalha para a Penguin, que é o Gito Lima, que faz as capas dos livros e já temos uma relação de alguns anos e ele consegue arranjar sempre uma solução engraçada para uma coisa impossível. O livro já estava escrito desde 2018, portanto, o ‘Felicidade’ foi um acaso, estamos em tempos tão difíceis e depois há um livro chamado ‘Felicidade’, não foi de propósito. Mas, por acaso, acho que a capa reflete um bocadinho o livro, na medida em que as personagens estão lá: está lá a Felicidade, está lá o narrador, está o carro…

O ‘Felicidade’ tem alguma coisa a ver com aquele romance inacabado que estava numa pastinha de computador?

Não, não. Por acaso este foi um daqueles livros que comecei a escrever e que sabia que ia correr bem. Não sei, é uma sensação estranha que não costumo ter, provavelmente tenho aquela sensação de não sei para onde é que isto vai e alguma insegurança, mas neste senti que a coisa ia correr bem. Normalmente, quando as ideias me surgem, muitas são ideias que são boas enquanto ideias, mas depois não têm amplitude suficiente para dar uma história, mas isso só sei quando começo a escrever. Eu sou um advogado de acusação bastante rígido das minhas próprias ideias, ou seja, quando elas surgem eu começo a ver todos os problemas que elas podem ter e depois há umas que sobrevivem a este escrutínio e são essas que acabam por resultar em livros. A ideia para este romance já andava comigo há muito tempo e eu andei a elaborar e a tentar perceber como podia contar esta história.

Imagina uma história que depois acaba por desenrolar-se sozinha quando inicia o processo de escrita? Ou isso raramente acontece?

Não. O que acontece é que para mim um romance é como se fosse uma doença para a qual a doença também é a cura – quem o diz é Joyce Carol Oates, e isso faz muito sentido para mim porque não existem histórias sem patologia, sem qualquer coisa que está doente, pode ser uma personagem, um conflito entre duas ou mais personagens, pode ser uma situação exterior. O importante é que essa ideia de doença e de haver qualquer coisa que necessita de ser reparada esteja presente no princípio da escrita. Quanto mais forte for isso mais tempo temos para ir trabalhando.

Diz: “Só vale a pena ler um romance quando temos uma pergunta na cabeça para a qual não temos resposta. Ou, mesmo que tenhamos encontrado resposta, se precisamos de confirmação”. Também é um bocadinho isto?

Ler é diferente de escrever.

Pergunto enquanto escritor e leitor…

Não acho que seja uma pergunta necessariamente. Acho que, no caso do ‘Felicidade’, por exemplo, havia ali uma premissa do que aconteceria se a primeira noite fosse também a última e eu queria um bocadinho escrever acerca desse tema.

[Não consigo pensar [risos]. Desculpe, mas é que a música está muito alta. Desculpe, hoje não estou num dia muito fluente. Tenho dias em que não me apetece falar, não me apetece raciocinar, desenvolver perguntas...

Podemos reagendar, se preferir…

Não, não, isto também pode fazer parte da entrevista [risos]].

Quando o dia começa mal, às vezes é difícil mudar o chip…

Sim, é um bocado. Ok [pausa]. Na parte do escrever, eu não tenho muitas perguntas. O que me interessa na narrativa é ter um ponto de partida suficientemente forte que me dê amplitude para uma história e isso, às vezes, demora cem, trezentas ou quinhentas páginas, depende. Ao contrário de muitos outros ofícios em que as coisas estão mais programadas, por exemplo, na música clássica a pauta começa e acaba, está mais ou menos predefinido, mas claro que depois há muitas interpretações e é com certeza muito difícil, na escrita não há fim: um livro pode durar duzentas ou seiscentas páginas, eu não sei.

Costuma definir isso antes?

Não, isso é impossível de definir. Isso tem a ver com a força com que a história se projeta e, no caso do ‘Felicidade’, eu sabia que tinha espaço para uma história mais ou menos longa, porque não queria contar só a história de um primeiro amor que de repente acaba logo na primeira noite e o segredo do livro está aí. Não quero estar a contar o que acontece, mas também me fazia sentido que as personagens femininas - a Felicidade, a Esperança e a Angélica - fossem três gémeas idênticas. Acho piada a essa situação mas, a partir do momento em que coloquei aquele drama na página, aquela pequena tragédia teve potencial para ir para muitos lados…

‘Pequena tragédia’ é simpático...

É uma pequena tragédia, uma grande tragédia é o holocausto. Claro que é uma grande tragédia pessoal, mas não humanitária. É uma coisa trágica, obviamente, mas eu não queria que o romance fosse trágico, queria que fosse uma espécie de tragicomédia e tem lados muito cómicos, o narrador com 17 anos que de repente se vê desamparado e tem que se socorrer dos pais. Um pai conservador e uma mãe muito liberal, um conflito dentro de casa e ele sem saber muito bem para que lado se há de virar.

A história tem um registo um pouco autobiográfico. Passa-se em Lisboa, onde também cresceu, desenrola-se no período pós-revolução. Nasceu em 1975, foi recordar alguma coisa da Lisboa e da sociedade desse tempo?

Bom, muito através das minhas memórias. O livro começa em 1973, quando o narrador tem 17 anos e nessa altura eu ainda não era nascido. De certa maneira, são histórias de família, eu acho que Portugal, em termos sociais e no que respeita à família, não mudou assim muito de 1973 para 83 ou 93. Não houve uma mudança muito grande no seio familiar, se calhar mudaram as coisas físicas, os eletrodomésticos que temos em casa, os objetos e a maneira como nos relacionamos com os espaços. Mas as nossas relações pessoais, culturais e familiares mantiveram-se muito idênticas. Portanto, eu tendo nascido em 75, consigo perfeitamente compreender como funciona uma família portuguesa desse tempo. Depois, há a questão de atravessar o período da revolução e para mim era muito interessante ver como é que uma personagem reagia à sua tragédia pessoal que, tendo acontecido, ele sente a sua dor e aquele estado de dormência e perante a revolução e a mudança no país fica só a assistir. Mesmo no livro diz: ‘Tenho muita pena de não ser um desses jovens que andam para aí nas ruas a gritar pela revolução mas a única coisa que consigo fazer é assistir’. É esse lado de espetador do que está a acontecer fora e pelo facto daquilo que lhe aconteceu dentro ter contaminado tudo que é um bocadinho o cerne emocional da história.

Falou das trigémeas, o que também é engraçado porque cresceu rodeado de mulheres…

Eu tenho uma gémea e cresci num mundo muito feminino por assim dizer, havia a minha mãe a minha irmã gémea, a minha avó, as minhas tias avós. Enfim, havia uma série de mulheres à minha volta e, portanto, há uma espécie de ligação a esse mundo feminino que é um mundo que para um miúdo pode ser um bocadinho assustador. Julgarmos que recaem sobre nós as expectativas daquelas mulheres todas, uma pessoa tenta estar à altura mas é impossível, não se consegue. Em criança lembro-me deste coro de vozes femininas que ao mesmo tempo me traziam algum conforto mas que também me deixavam inquieto e muito ansioso. Ter que agradar a estas mulheres todas é impossível para um miúdo de 5 ou 6 anos.

