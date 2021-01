Base Naval do Alfeite começa a receber doentes com covid-19 dos hospitais de Lisboa

O centro de acolhimento de doentes na Base Naval de Lisboa já recebeu quatro doentes infetados com covid-19, na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Estado-Maior-General das Forças Armadas.

“O Centro de acolhimento de doentes, disponibilizado pela Marinha Portuguesa na Escola de Tecnologias Navais, na Base Naval de Lisboa, em Almada, como Estrutura de Apoio de Retaguarda (EAR), recebeu, entre ontem [sexta-feira] e hoje [sábado] quatro doentes infetados por covid-19, provenientes de unidades da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo”, afirmou a este jornal o comandante Pedro Santos Serafim do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Os doentes foram acolhidos na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil ao Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Segundo o comadante, o centro de acolhimento está a funcionar como Estrutura de Apoio de Retaguarda, “com 60 camas, disponibiliza alojamento e alimentação aos doentes, e é guarnecido e gerido por pessoal do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social”.

Pedro Santos Serafim sublinhou ainda que, no total, as Forças Armadas disponibilizaram ao Serviço Nacional de Saúde, e ao Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social, “11 centros de acolhimento de doentes, em unidades militares dos três Ramos, no Continente e Ilhas os quais dispõem de um total de 840 camas, para acolher doentes infetados por covid-19, sem critérios de gravidade”.