Ministro das Finanças infetado com covid-19

O ministro das Finanças, João Leão, está infetado com covid-19, confirmou o Governo através de um comunicado, divulgado este sábado.

João Leão testou positivo para o SARS-CoV2, mas não apresenta sintomas.

“O Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, testou positivo à Covid-19. Está em confinamento domiciliário, não tendo até ao momento apresentado quaisquer sintomas e encontrando-se a trabalhar“, lê-se no comunicado do ministério.

Sublinhe-se que o governante português esteve, esta sexta-feira, em reuniões de trabalho com vários comissários europeus e com a presidente do Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

Aliás, três comissários europeus vão ficar em isolamento devido ao contacto que tiveram com João Leão, segundo o site Dinheiro Vivo.

"Os vice-presidentes Executivos Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, assim como a comissária Elisa Ferreira, são considerados pessoas de contacto", adiantou um porta-voz da comissão àquela publicação. Já a presidente da Comissão não foi considerada como tal, segundo a mesma fonte.

O ministro das Finanças é assim o quinto elemento do Governo português a testar positivo à covid-19, os restantes foram o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor; o ministro do Planeamento, Nelson de Souza; o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro e a ministra do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, cujo contágio foi confirmado esta quinta-feira.