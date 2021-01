Profissionais de saúde recebem hoje a segunda dose da vacina contra a covid-19

A segunda dose da vacina contra a covid-19 do fármaco da BioNtech/Pfizer começará a ser administrada hoje nos primeiros profissionais de saúde que foram vacinados no final do ano. Serão vacinados cerca de 30 mil profissionais de saúde considerados prioritários de hospitais e cuidados de saúde primários, de acordo com a nota do Ministério da Saúde.

Contudo, o calendário de vacinação será comprometido, pois a farmacêutica BioNTech/Pfizer irá proceder a uma "alteração às quantidades de entrega de vacinas contra a covid-19, afetando parcialmente a entrega da semana de 18 de janeiro [segunda-feira]", na europa, explicou o ministério.

Recorde-se que a primeira fase de vacinação contra o novo coronavírus começou no dia 27 de dezembro e incluiu os profissionais dos centros hospitalares universitários do Porto, Coimbra, Lisboa Norte e Central.

Até final de março, os profissionais as forças armadas, forças de segurança e serviços críticos também serão incluídos na primeira fase do plano de vacinação. Ainda nesta fase, a partir de fevereiro, pessoas de idade igual ou superior a 50 anos que tenham pelo menos uma das patologias - insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração – serão vacinadas contra o vírus.