Apoio à redução da atividade pode ser pedido em fevereiro

Os trabalhadores independentes, empresários em nome individual e sócios-gerentes e para o incentivo à atividade profissional – valor varia entre 219,4 euros e o valor do salário mínimo nacional (665 euros) – podem pedir o apoio à redução da atividade entre os dias 1 e 10 de fevereiro. A informação foi pela Segurança Social.

Recorde-se que tinham terminado em 2020, no entanto, foram recuperados pelo Governo face à evolução da pandemia de covid-19 e ao novo estado de emergência. Aliás, os apoios são válidos apenas enquanto durar o estado de emergência

Além do 'regresso' destes apoios, com o Orçamento do Estado para 2021 entrou em vigor um novo apoio extraordinário para os trabalhadores em situação de desproteção social, entre os quais trabalhadores independentes e sócios-gerentes, que poderá chegar aos 501,16 euros, mas este apoio está sujeito a condição de recursos.