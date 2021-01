Filho de David Beckham está a vender sweatshirt única e usada por 150 mil dólares

Todos os curiosos no mundo da moda ficaram de queixo caído quando o filho de David Beckham, Cruz Beckham, anunciou no instagram a venda de uma sweatshirt usada, mas única por 150 mil dólares.

A camisola com capuz faz parte de uma coleção única entre a marca Louis Vuitton e Supreme feita em 2017, mas já lhe falta o cordão do capuz. Cruz Beckham fez esta proposta na conta de um amigo no instagram para leiloar a sweatshirt, por um preço inicial de 45 mil dólares, mas se alguém comprasse no momento custaria 150 mil.

Nos comentários, várias pessoas escreveram as suas dúvidas em relação às intenções do rapaz de 15 anos, se este daria o dinheiro todo ou apenas uma parte para a caridade.

Segundo a imprensa internacional, a sweatshirt foi um presente do estilista Kim Jones, quando este era diretor artístico da Louis Vuitton.