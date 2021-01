Morreu Rodrigo Guimarães, CEO da Explorer Investments

O empresário e financeiro iniciou uma carreira no mercado de capitais em Londres na Smith New Court, integrando posteriormente a Comissão Executiva da Carnegie Internacional.

Morreu o CEO da Explorer Investments, Rodrigo Guimarães, "no seguimento de complicações pós operatórias".

O CEO da Explorer Investments era licenciado em economia pela Universidade de York (Canadá) e detinha um MBA pela Universidade de George Washington.

Em 1989, com a liberalização do mercado de capitais português decide regressar a Portugal apostando no desenvolvimento da então incipiente Bolsa Portuguesa e funda, em 1990, a Midas Investimentos, que se veio a tornar a maior sociedade financeira de corretagem independente portuguesa.



Em 2003, concretizada a venda e integração dessa sociedade financeira de corretagem no BBVA (1999/2001) decide investir no desenvolvimento do Private Equity, fundando a gestora Explorer Investments, - Sociedade de Capital de Risco, onde lança o primeiro Fundo de Private Equity gerido por essa sociedade.

Hoje a Explorer Investments é a principal sociedade gestora independente de fundos de Private Equity em Portugal e conta com mais cinco sócios e uma vasta equipa de colaboradores. A Explorer Investments gere e assessora fundos com ativos superiores a 1.300 milhões de euros divididos em três áreas de negócio: Private Equity, Imobiliário e Turismo.

A presidência da Explorer será assumida pela sócia fundadora Elizabeth Rothfield, que contará a seu lado com Rodrigo Carvalho Martins Guimarães, que como o seu pai e avô também abraçou uma carreira de empreendedor e financeiro.