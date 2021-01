Este é o 10º dia consecutivo acima das 100 mortes de covid-19

Os valores referentes à covid-19 continuam a bater recordes ao fim de semana. Nas últimas 24 horas, o boletim da Direção-Geral (DGS), deste domingo, registou 10.385 novos casos e mais 153 mortes associadas à doença.

Estes números tornam este domingo no pior de sempre, em termos de casos e de mortes, sendo este o quinto dia consecutivo com mais de 10 mil infeções registadas e o 10º dia acima das 100 mortes.

O país soma agora 549.801 casos e 8.861 mortes, desde o início da pandemia. Em comparação ao boletim de sábado, foram diagnosticados mais 5.846 novos casos.

Lisboa e Vale do Tejo continuam a ser a região com mais casos de covid-19 – 4.190 pessoas infetadas. De seguida, está o Norte com 3.448 casos, Centro com 1.882, Alentejo com 388. Depois com uma diferença de 40 casos, segue-se o Algarve – 348 –, a Madeira com 118, e por último, os Açores com 31, sendo a única região que não atinge as 100 infeções.

Sem novas surpresas, Lisboa e Vale do Tejo também concentra o maior número de mortes, com 59 óbitos. A diferença está na região que se segue a Lisboa. O centro é a segunda região com mais mortes – 42 -, depois está o Norte com 33, o Alentejo com 12, Algarve e Madeira com 3. A Região Autónoma dos Açores não registou nenhuma morte.

Já em relação aos internamentos, há mais 236 pessoas internadas e 9 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) do que ontem. Apenas numa semana, os hospitais receberam mais 1.119 internados, o que significa um aumento de 23% em sete dias. Já UCI passou de 558 registados no último domingo para 647 hoje, aumentando 14% numa semana.

O número de recuperados não foi tão significativo como o deste sábado (8.477), contando apenas com 4.387 pessoas que conseguiram superar o vírus.

Atualmente, há 5.719 contactos em vigilância e 5.846 casos ativos.