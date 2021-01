Manchester United mantém vantagem sobre Liverpool

As equipas empataram no confronto em Anfield Road, a zeros.

A contar para a 19ª jornada da Premier League, o Manchester United, onde joga o internacional português Bruno Fernandes, foi até Anfield Road enfrentar o Liverpool, equipa que esteve na liderança da liga inglesa durante várias jornadas, mas após um deslize com o Southampton viu o United ganhar três pontos de vantagem.

A partida, no entanto, foi renhida, e não chegou a ver nenhum golo.

Ao longo de todo o jogo, ambas as equipas puseram em perigo as áreas rivais, incluindo vários remates do internacional Bruno Fernandes, que foi o primeiro jogador na liga inglesa a vencer o prémio de ‘Melhor jogador do mês’ quatro vezes no mesmo ano, mas nem de um lado nem de outro foi possível inaugurar o marcador.

Com este resultado, o Manchester United continua com três pontos de vantagem perante os reds, e mantém o primeiro lugar na tabela. Já o Liverpool desce para terceiro lugar, com 34 pontos.