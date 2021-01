Vitória - SC Farense novamente adiado

Foi um déja vù no Estádio Dom Afonso Henriques. No sábado, Vitória de Guimarães e SC Farense deviam ter-se defrontado, mas o gelo no relvado impediu a partida de se realizar, e o árbritro Fábio Veríssimo adiou mesmo para domingo.

As condições do relvado, no entanto, não melhoraram, e a equipa de arbitragem, junto com os capitães das equipas, decidiram que não estavam reunidas as condições para a realização da partida.

O jogo foi entretanto adiado para dia 17 de fevereiro, pelas 21h45.