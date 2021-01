Famalicão vence Santa Clara e põe fim a maus resultados

Os famalicenses sobem assim para o 11º lugar da tabela classificativa, com 14 pontos.

O Famalicão conseguiu, após a vitória por duas bolas a uma frente ao Santa Clara, fugir da zona de despromoção, atingindo o 11º lugar.

No Estádio de São Miguel, a equipa treinada por João Pedro Sousa pôs fim a uma série de seis jogos sem vencer.

O primeiro golo da partida, no entanto, só chegaria aos 52 minutos, numa grande penalidade batida por Jhonata Robert.

A igualdade chegou aos 70 minutos, com Diogo Queirós a bater Marco e a fazer o um a um.

Mas Lukovic voltou a pôr o Famalicão na vantagem aos 83 minutos, e selou a vitória dos continentais em São Miguel.

O Santa Clara fica assim com 15 pontos na temporada, no oitavo lugar, ao passo que o Famalicão sobre para o 11º patamar, com 14 pontos.