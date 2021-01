Benfica perde no prolongamento em Albufeira

As águias venciam com uma vantagem de 20 pontos, mas o Imortal de Albufeira acabou por virar o resultado.

A contar para a 15ª jornada da Liga Placard, o Benfica foi até ao Algarve para enfrentar o Imortal de Albufeira.

O marcador chegou a estar 26-46, mas os algarvios pisaram o acelerador e levaram a partida ao tempo-extra.

No final das contas, os algarvios viraram mesmo o marcador, que ficou em 93 - 86, e levaram à terceira derrota do Benfica na temporada.

Com este resultado, as águias ficam em terceiro lugar, mas mais longínquas do Sporting e FC Porto, que venceram as suas respetivas partidas nesta jornada.