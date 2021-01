Governo convoca Conselho de Ministros extraordinário

Após as declarações do Presidente da República, avançou a RTP, o Governo vai reunir na segunda-feira em Conselho de Ministros extraordinário para definir novas medidas de restrição.

Na calha para o Conselho de Ministros extraordinário, marcado para segunda-feira, de acordo com o avançado pela RTP, poderão estar mais medidas de confinamento.

Sobre a mesa estão, por exemplo, a proibição da venda de bebidas ao postigo, de forma a evitar aglomerações às portas dos cafés e bares, e a abertura de ATLs para crianças até aos 12 anos.

O Presidente da República tinha já admitido um possível agravamento das medidas de confinamento. “Há que olhar semana a semana e se for preciso reponderar medidas, o Governo naturalmente terá o apoio do Presidente da República para essa reponderação. Mais que não seja para sinal político aos portugueses”, referiu Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas este domingo à saída do Hospital de Santa Maria.

Também no domingo, o ministro da Administração Interna garantiu o alinhamento com as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. Eduardo Cabrita afirmou, em declarações aos jornalistas, que o Executivo faz uma “reavaliação permanente” da situação. “Aquilo que fazemos é uma reavaliação permanente quer da evolução da pandemia, quer das medidas que são necessárias numa salvaguarda da sua adequação e proporcionalidade. Julgo que foi esse o sentido da declaração do senhor presidente da República, com a qual estamos totalmente de acordo”, referiu, à saída de uma mesa de voto no Barreiro.