Juve falha em visita a Milão

A equipa eneacampeã da Serie A italiano não tem tido a vida fácil nesta temporada, e a visita a Milão não ajudou à contagem, a que se junta a segunda derrota na liga.

Cristiano Ronaldo ainda consegui pôr o esférico na baliza milanesa, aos 11 minutos de jogo, mas Chiesa, que rematou antes do internacional português, estava em posição irregular, e o golo não valeu.

Bastaram 12 minutos de jogo para o Inter se colocar na frente do marcador, com Arturo Vidal a aproveitar a assistência de Nicolo Barella e a fazer o um a zero.

O segundo golo, no entanto, só chegaria na segunda parte, com Barella a aumentar a vantagem após cruzamento longínquo de Alessandro Bastoni.

A partida ficaria mesmo por esse intervalo, com o Inter a vencer os três pontos e a pôr os conterrâneos do AC Milan em pulgas para vencer a partida com o Cagliari, na segunda-feira. Isto porque ambas as equipas estão empatadas por 40 pontos na tabela classificativa.