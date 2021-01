Athletic Bilbao vence Supertaça espanhola

O Estádio Olímipico de la Cartuja, em Sevilha, recebeu aquele que foi um jogo com emoção desde o primeiro até ao último segundo, com direito a 120 minutos de partida.

A primeira parte só viu um remate certeiro aos 40 minutos, com Antoine Griezmann a colocar os blaugrana em vantagem.

Vantagem esta que pouco durou, com o golo de Oscar de Marcos aos 42 minutos a reestabelecer a igualdade no marcador, que se manteria até ao fim da primeira parte.

O luso-francês Griezmann bisou, aos 77 minutos, e voltou a pôr o Barcelona na liderança do jogo, com o resultado marcado em dois a um.

Tudo apontava para que a equipa de Ronald Koeman levantasse a supertaça espanhola, mas o Athletic Bilbao ainda tinha uma carta na manga, e por cima da marca dos 90 minutos Asier Villalibre tirou a taça das mãos do Barcelona, e abriu novamente o jogo. Estava feito o empate a duas bolas.

Logo no início do prolongamento, os bascos adiantaram-se, aos 93 minutos, com Iñaki Williams a disparar para o canto da baliza do Barcelona, fazendo o golo que daria a vitória aos bascos.

Entradas e saídas, mudanças no plantel, tudo valeu para o Barcelona tentar mais uma chance de vencer a supertaça espanhola. Até Lionel Messi foi expulso após perder as estribeiras com Asier Villalibre, o que lhe valeu um cartão vermelho.

Com este resultado, o Barcelona deixou escapar por entre os dedos a supertaça espanhola, que foi para os bascos do Athletic Bilbao, num jogo sofrido e emocionante.