Messi poderá ficar de fora quatro jogos após agressão a Villalibre

Na noite de domingo, FC Barcelona e Athletic Bilbao enfrentaram-se em Sevilha para decidir quem seria o campeão da Supertaça espanhola. O jogo foi a prolongamento e, com o Athletic a vencer por três bolas a duas, Messi perdeu as estribeiras e agrediu Villalibre, valendo-lhe, após verificação do VAR, um cartão vermelho.

Na calha para o internacional argentino, segundo defende o jornal espanhol AS, estão, pelo menos, dois jogos de suspensão. Mas o castigo poderá mesmo estar entre os quatro e os doze jogos, se a falta for considerada agressão pelo Comité de Competição espanhol.

Lembre-se que o próximo jogo do Barcelona será a contar para a Copa del Rey, contra o Cornellà, seguindo-se o confronto com o Elche na liga espanhola. Messi está, seguramente, fora destes dois jogos, e arrisca perder, pelo menos, mais dois.

O Athletic Bilbao bateu o Barcelona por três bolas a duas, numa partida que se viu obrigada a jogar uma meia hora extra, e que deu aos bascos o título da Supertaça espanhola.