Seis meses depois, Justin Timberlake confirma que foi pai pela segunda vez e revela nome do bebé

Depois de vários rumores e passados seis meses, eis que Justin Timberlake confirmou, finalmente, que foi pai pela segunda vez.

Durante uma entrevista por videochamada com Ellen Degeneres, o cantor confirmou que a família aumentou no verão com o nascimento de um menino, o segundo filho em comum do artista com Jessica Biel.

"Ele é incrível e tão fofo. Ninguém está a dormir, mas estamos emocionados. Estamos emocionados e não poderíamos estar mais felizes. Muito gratos", disse Justin, que revelou ainda que Ellen era das poucas pessoas “fora da família” que sabia da gravidez.

“Acho que estávamos no FaceTime e tu disseste 'Queres saber um segredo?' e então a Jéssica entrou e tu colocaste a mão na barriga dela. Tu disseste, 'Vou ter outro filho!'", recordou a apresentadora.

Justin, de 39 anos, revelou ainda que o bebé, que nasceu em julho, se chama Phineas e que o filho mais velho do casal, Silas, de cinco anos, está “super animado” com a chegada do irmão.

"Neste momento, ele está a gostar muito. O Phin ainda não pode andar ou persegui-lo, então vamos ver o que acontece", disse.