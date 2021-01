Nadal reforça recorde no top 10

O tenista espanhol está há 800 semanas seguidas no top 10 do 'ranking' mundial da ATP.

Rafael Nadal quebrou hoje um novo recorde, tornando-se o tenista há mais tempo seguido no top 10 do ‘ranking’ mundial da ATP. Atualmente no segundo lugar desta classificação, desde 25 de abril de 2005 que o seu nome não sai dos primeiros 10 lugares, numa altura em que tinha 18 anos e estava prestes a vencer o seu primeiro título no Roland Garros, 13 dos quais viria a ganhar no total até ao presente.

Nadal impressiona, não só pelas 800 semanas seguidas no top 10, mas tomando em conta que passou 209 delas em primeiro lugar e 361 em segundo lugar.

Nadal bateu assim Jimmy Connors (789), Roger Federer (734), Ivan Lendl (619) e Pete Sampras (565).