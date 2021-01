Amigo de Harry diz que príncipe está de "coração partido" com o afastamento da família real

Embora feliz na Califórnia, onde atualmente vive com Meghan Markle e o filho, o príncipe Harry está de “coração partido” devido às tensões familiares criadas com o seu afastamento da família real.

Tom Bradby, amigo dos duques de Sussex e jornalista que viajou com o casal por África para o documentário ‘Harry & Meghan: An African Journey’, falou sobre o assunto e, embora admita que os amigos parecem mais felizes desde que se mudaram para a Califórnia, conta que o casal viveu momentos difíceis devido à sua decisão.

“Acho que eles estão a sentir-se melhor, sim ... (…) acho que estão satisfeitos, as coisas que estão a fazer deixam-nos bastante entusiasmados”,disse Tom Bradby, durante o programa ‘Love Your Weekend’, da ITV.

“Acho que ele [Harry] está de coração partido pela situação com a família. Não precisas necessariamente de ter conhecimento para saber isso, mas acho que é verdade”, contou. “A situação com a família claramente não é a ideal e tem sido um ano muito difícil para todos eles, mas estão infelizes? Não, não acho isso, acho que eles são muito felizes, mas acho que lutam com sua posição na vida, acho que todos eles lutam. Acho que o William também, não acredito que ele ache isto fácil”, confessou.

Já uma especialista da família real britânica disse que acredita que Harry e William estão a curar a tensão no seu relacionamento.

“Houve chamadas de telefone e vídeo durante o Natal e Ano Novo e os Sussex enviaram presentes para os Cambridge e vice-versa”, disse Katie Nicholl, citada pela imprensa internacional. “As coisas estão muito melhores entre o William e o Harry. Se recuarmos um ano, nesta altura estes irmãos mal falavam”, acrescentou.