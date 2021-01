Sondagem: Portugueses não querem mexidas nas freguesias

Uma esmagadora maioria dos portugueses rejeita liminarmente qualquer mexida no mapa das freguesias, defendendo o acerto da redução do número de juntas feita pelo Governo de Passos Coelho, revela o barómetro da Eurosondagem para o Nascer do SOL.

Uma inequívoca maioria (superior a 70%) do eleitorado está contra a alteração no mapa de Portugal no sentido de retificar a redução do número de freguesias determinado pelo Governo de Passos Coelho, no tempo da Troika. Com efeito, segundo o barómetro deste mês da Eurosondagem para o Nascer do SOL, são menos de 10% os portugueses que acompanham o Governo de António Costa na defesa da recuperação de largas centenas de freguesias.

O mesmo conclui que a maioria dos portugueses considera que a campanha para as eleições presidenciais do próximo dia 24 está a decorrer bem e de forma cordata – só cerca de um terço dos eleitores dizem o contrário.

Já quanto a um eventual referendo sobre a eutanásia, o barómetro é conclusivo na afirmação de que, a realizar-se, teria uma reduzida participação.

Em matéria de intenção de voto, o PS (com 39%) atinge o seu melhor resultado desde as legislativas de outubro de 2019, enquanto o BE (com 6,5%) tem o seu pior registo desde a última ida às urnas. Os bloquistas vêm reduzir-se a desvantagem sobre o Chega, que descola do PCP. Note-se que entre o eleitorado masculino o Chega (com 6%) é já o terceiro partido, só atrás do PS e do PSD (o BE entre os homens não vai além dos 5,2%).

Problemática é a posição do CDS, que cai para 2,1% e é ultrapassado pelo PAN (2,2%).

Acha que a campanha eleitoral para as Presidenciais tem sido?

Boa - 56%

Com ataques pessoas - 34%

NS/NR - 10%

Acha bem que se altere a anterior redução do número de Freguesias?

Não - 73%

NS/NR - 17%

Sim - 10%

Se houver um referendo sobre a Eutanásia?

Não irá votar - 46%

NS/NR - 33%

Tenciona votar - 21%

Como vê a atuação do Presidente da República?

Marcelo Rebelo de Sousa - +67,3%

Como vê a atuação dos líderes políticos

António Costa - +43.3%

Rui Rio - +20,0%

Jerónimo de Sousa - +4,5%

Francisco Rodrigues dos Santos - +2,0%

Catarina Martins - -2,2%

André Ventura - -4,5%

Cotrim Figueiredo - -8,8%

André Silva - -9,6%

Como votaria se as eleições legislativas fossem hoje?

PS - 39,0%

+0.2%

PSD - 28,0%

-1,4%

BE - 6,5%

-0,7%

Chega - 5,5%

+0,3%

CDU - 5,3%

0%

PAN - 2,2%

+0,2%

CDS- 2,1%

-0,4%

IL - 1,3%

+0,2%

Outros partidos, brancos e nulos . 10,1%

+1,6%

FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem para o jornal Nascer do SOL, Porto Canal, Açoreano Oriental, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário de Viseu e Oeiras Actual (C.M.Oeiras) de 10 a 14 de Janeiro de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residente em Portugal Continental e Regiões Autónomas. Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 1173 tentativas de entrevistas e, destas, 152 (13,0%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 1021 entrevistas. O erro máximo da Amostra é de 3,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Lisboa, 15 de janeiro de 2021 O Responsável Técnico da Eurosondagem Rui Oliveira Costa