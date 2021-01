Boca Juniors vence Taça Diego Maradona

Boca Juniors e Banfield enfrentaram-se no Estádio San Juan del Bicentenario, na Argentina, numa partida que viu os “xeinezes” ficar reduzidos a 10 jogadores aos 87 minutos, e, já nos descontos, perder a vantagem, com o Banfield a marcar o golo do empate aos 90+6.

O prolongamento não foi suficiente para desfazer as dúvidas, e a final foi mesmo decidida nas grandes penalidades. O Boca não falhou uma única penalidade, ao passo que Jorge Rodríguez, do Banfield, não acertou na baliza dos azuis e amarelos, e deixou o desempate em 5-3.

A Taça Diego Maradona nasceu da vontade da Federação Argentina de Futebol de organizar um torneio doméstico, que teve início em novembro, de forma a colmatar a paragem do futebol nacional devido à pandemia da covid-19. A competição acabou por ser batizada com o nome de Diego Armando Maradona, como homenagem ao futebolista que morreu em novembro do ano passado.

Este é o 70º troféu dos Boca Juniors, mais quatro que os eternos rivais do River Plate.