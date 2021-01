83% dos eleitores inscritos para o voto antecipado votaram no domingo

De um total de 133.399 eleitores inscritos para o voto antecipado em 231 municípios, 110.563 votaram no domingo.

Mais de 80% dos eleitores inscritos para o voto antecipado nas eleições presidenciais votaram no domingo, de acordo com dados provisórios de 231 dos 308 municípios portugueses, divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

De um total de 133.399 eleitores inscritos nesses 231 municípios, 110.563 votaram, segundo informações enviadas à agência Lusa. No total, estavam 246.880 eleitores inscritos para o voto antecipado.

As eleições para o Presidente da República estão marcadas para o próximo domingo, dia 24 de janeiro. Quem se inscreveu para o voto antecipado e não o fez, poderá votar no próximo domingo no local de voto da sua freguesia.