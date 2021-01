Katy Perry tornou-se vegan e o seu cão também

A alteração do regime alimentar do animal foi o que gerou contestação nas redes sociais.

"Estou 95% preparada para me tornar 100% vegan", admitiu Katy Perry no Twitter, que também decidiu mudar a alimentação do seu cão, para que este a acompanhe no novo estilo de vida.

"O meu cão Nugget juntou-se a mim nesta viagem nos últimos 4 meses. Rezem por nós, OK?". A artista alterou os hábitos alimentares depois de ter sido mãe, em agosto de 2020.

Os fãs não ficaram muito agradados com a decisão da cantora, porém a associação de defesa dos direitos animais PETA apoia a alteração do regime alimentar do animal.

Um porta-voz da PETA aproveitou o post de Perry para partilhar sugestões de comida baseada em vegetais para cães. "Notícias maravilhosas! Estamos tão felizes por ti e pelo Nugget. Ambos vão adorar sentir o que é comer limpo e ajudar os animais".