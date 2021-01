Torres Vedras cancela festejos de carnaval

A autarquia tinha ponderado, em outubro, realizar alguns eventos com limitação de participantes. Depois do parecer não favorável da DGS decidiu cancelar todos os festejos.

O município de Torres Vedras decidiu cancelar todos os festejos de Carnaval programados para a edição de 2021 "face à evolução da pandemia de covid-19". É a segunda vez em quase um século de tradições que o evento é cancelado.

"Face à evolução da pandemia de covid-19 em todo o território nacional, e em particular no território de Torres Vedras, a organização do Carnaval de Torres Vedras optou pela não realização de quaisquer atividades de Carnaval", lê-se num comunicado.

A autarquia tinha ponderado, em outubro, realizar alguns eventos com limitação de participantes, pedindo para tal parecer à Direção-Geral da Saúde, que deu conta que "eventos de qualquer índole, em contexto de pandemia, podem acarretar riscos acrescidos para a saúde pública",

"Independentemente das restrições em vigor, a proximidade e a espontaneidade do carnaval de rua seriam impossíveis sem graves repercussões para a saúde pública", afirma a autarquia.

Esta é a segunda vez que o Carnaval de Torres Vedras não se realiza. Em 1984, os festejos foram cancelados devido às cheias ocorridas meses antes na cidade.