Nuno Mendes e Sporar foram "falsos positivos"

Nuno Mendes, Sporar e Luís Neto testaram positivo à covid-19 na passada quarta-feira, o que os fez falhar o jogo a contar para a liga contra o Rio Ave, pondo também o trio na dúvida para o clássico com o Sporting, a contar para a meia final da Taça da Liga.

O quadro clínico foi, no entanto, atualizado nesta segunda-feira, com João Pedro Araújo, diretor do departamento clínico do Sporting, a garantir "dois falsos positivos".

"Ambos os atletas testaram positivo na passada quarta-feira, no teste PCR que antecedeu a jornada 14 da I Liga. O Sporting sempre cumpriu e cumprirá os planos de testagem protocolados, tendo até implementado medidas adicionais, com a introdução de rastreios internos, com testes rápidos. Em virtude da dissonância dos testes realizados internamente e os testes PCR, foram realizados mais dois testes PCR em outros dois outros laboratórios distintos, dia 15 e dia 16. Ambos os resultados foram negativos, pelo que se pode concluir, que os resultados que antecederam a partida com o Rio Ave foram falsos positivos. A direção clínica quer deixar bem claro que reconhece o extremo valor destes testes no combate à pandemia. Errar é bastante raro. Pode haver contaminações da amostra, quer durante a recolha, quer durante o processamento da mesma. É com mágoa que registamos este erro, porque obrigou, de forma errada, de privar a sua equipa técnica de privar o seu plantel do jogo frente ao Rio Ave. Quero agradecer às autoridades de saúde e laboratórios pela célere resposta, esperando que ambos possam estar disponíveis para serem utilizados", pode-se ler em comunicado.

Sporting CP e FC Porto enfrentam-se na terça-feira, às 19h45, no Estádio Municipal de Leiria.