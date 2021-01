Português morre ao tentar salvar camionista espanhol

Além do português, outros dois camionistas espanhóis tentaram auxiliar o colega. Os três foram atropelados mortalmente.

Um camionista português morreu atropelado esta segunda-feira ao tentar socorrer um colega espanhol que tinha o camião a arder. O acidente deu-se no quilómetro 153 da A6, na zona de Tordesilhas, em Valladolid, Espanha.

Segundo avança o Jornal de Notícias, Pedro Santos, de 35 anos, natural da Golegã, parou o seu camião ao perceber que o veículo de um colega espanhol estava a arder. Outros dois motoristas, de nacionalidade espanhola, fizeram o mesmo. Os três acabaram por ser mortalmente atropelados por outro motorista, que não os viu, mesmo com os coletes refletores.

"Sabemos que o local estava sinalizado e as três vítimas vestiam um colete refletor. Não sabemos porque o nosso colega foi atropelado, mas já falamos com as autoridades que estão a investigar", afirmou ao jornal uma fonte da empresa Europe Express.