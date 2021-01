Arsenal com vitória folgada em casa frente ao Newcastle United (3-0)

A primeira parte do jogo no Emirates Stadium manteve-se a zeros, com várias ocasiões dos gunners, que pareciam não conseguir finalizar na baliza do Newcastle United.

Mas durante o intervalo a equipa de Mikel Arteta pisou o acelerador, e logo aos 50 minutos Pierre-Emerick Aubameyang inaugurou o marcador, com assistência de Thomas.

Aos 60 minutos foi a vez de Bukayo Saka fazer o dois a zero. Assistido por Smith-Rowe, Saka rematou com o pé esquerdo e bateu Darlow.

Seguiram-se vários remates perigosos dos gunners, que pareciam estar inspirados na noite de segunda-feira.

Aubameyang bisou aos 77 minutos, com cruzamento de Cédric Soares, num golo que precisou de revisão do VAR antes de ser validado.

Três a zero foi o resultado final nesta partida, que viu o Arsenal arrecadar mais três pontos e o quinto jogo seguido na liga sem perder. Já o Newcastle United fica em 15º lugar, com 19 pontos.