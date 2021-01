Efemérides de 19 de janeiro

Otelo Saraiva de Carvalho, estratega do 25 de Abril, e depois colado à ala mais radical do MFA, foi preso há 45 anos após a divulgação do Relatório Preliminar sobre o 25 de Novembro,

1812 No âmbito das guerras napoleónicas peninsulares (1807-14), em que se incluíram as invasões francesas de Portugal (1807-11, sob a direcção de Junot, Soult e Massena), forças britânicas, comandadas pelo duque de Wellington (1769-1852, vencedor de Waterloo), tomaram há 209 anos Ciudad Rodrigo, em Espanha.

1918 O Partido Bolchevique de Lenine dissolveu há 103 anos a Assembleia Nacional Constituinte da Rússia, em Petrogrado (São Petersburgo), na sequência da Revolução Comunista de Outubro anterior, pondo assim fim à curta democracia parlamentar no País.

1919 A Monarquia do Norte foi brevemente (durou apenas 25 dias) proclamada no Porto, há 102 anos, por Paiva Couceiro (1861-1944, um militar rebelde monárquico, profundamente antirrepublicano).

1976 Otelo Saraiva de Carvalho (n.1936), estratega do 25 de Abril, e depois colado à ala mais radical do MFA, foi preso há 45 anos após a divulgação do Relatório Preliminar sobre o 25 de Novembro, sendo solto ao fim de 3 meses – embora se visse depois envolvido no processo das FP 25.

1978 O Partido Socialista de Mário Soares e o CDS de Diogo Freitas do Amaral e Amaro da Costa assinaram há 43 anos o acordo para uma coligação no II Governo Constitucional, antes da AD.

2006 Uma Lei da Rádio, aprovada há 15 anos, previa quotas mínimas de 25 a 40 por cento para a emissão de música portuguesa.

2012 O Governo dos EUA, já liderado por Obama (n.1961 e em funções entre 2009-17) fechou há 9 anos a Megaupload (serviço de arquivos sediado em Hong Kong) e prendeu o seu fundador, sob acusação de violação de direitos autorais.

2014 Manifestantes e policias protagonizaram há 7 anos enfrentamentos em Kiev junto à sede do Governo (ainda dominado pelo pró-russo e acusado de corrupção Víktor Yanukóvytch) da Ucrânia, que em breve cairia.

2016 Glenn Frey (N,1948), fundador e guitarrista da banda de rock norte-americana 'Eagles', morreu há 5 anos, aos 67, a sofrer de pneumonia, artrite reumatoide e inflamação intestinal, de acordo com comunicado da banda.

2017 O ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, anunciou há 4 anos que o Iraque decidiu retirar de Lisboa o embaixador em Portugal, pai dos gémeos que agrediram um jovem em Ponte de Sor, finalmente acusados pelo Ministério Público, embora fora da sua alçada.