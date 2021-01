Numa semana foram encerrados 16 estabelecimentos e instaurados 249 autos

O Ministério da Administração Interna (MAI) revelou, esta terça-feira, que, entre os dias 8 e 14 de janeiro, foram detidas quatro pessoas por desobediência e encerrados 16 estabelecimentos por incumprimentos das normas estabelecidas no âmbito do estado de emergência.

"Entre as 00h00 do dia 8 de janeiro e as 23h59 do dia 14 de janeiro, foram detidas 4 pessoas por crime de desobediência, 3 das quais por violação da obrigação de confinamento obrigatório", anuncia o MAI, em comunicado, acrescentando que, no mesmo período, "foram encerrados 16 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas".

A GNR e a PSP instauraram ainda 249 autos: sete por incumprimento do uso obrigatório de máscara ou viseira (transportes públicos); 18 por incumprimento do uso obrigatório de máscara ou viseira (salas de espetáculos, estabelecimentos públicos, e outros); 60 por incumprimento das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico nos locais abertos ao público; 55 por incumprimento horário de funcionamento; sete por incumprimento realização de celebrações e de outros eventos; 45 por incumprimento das regras de consumo de bebidas alcoólicas na via pública; três por incumprimento das regras relativas aos limites de lotação máxima dos transportes públicos; 19 por incumprimento das regras impostas por autoridade de saúde e 35 por incumprimento do uso de máscara nas vias e espaços públicos.

Estes dados resultam da “intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população" levada a cabo pelas forças de segurança, para dar cumprimento às determinações do Decreto que regulamenta o Estado de Emergência.

O MAI lembra ainda a “imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da covid-19” e insiste no "cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência".