Benfica cancela conferência de imprensa de Jorge Jesus devido aos casos de covid-19

A conferência de imprensa marcada para terça-feira, no Seixal, foi cancelada, devido ao mais recente surto de casos de covid-19 no clube da Luz.

"No seguimento do número de casos detetados nos últimos testes realizados no Benfica Campus, e com o intuito de restringir os contactos sociais no centro de estágio, o Benfica cancela a conferência de imprensa marcada para as 14:00", pode-se ler em comunicado.

O clube da Luz revelou nesta manhã um total de 17 novos casos de covid-19 entre jogadores, staff e equipa técnica, o que levou ao cancelamento da conferência de imprensa marcada para hoje às 14h00, em que Jorge Jesus faria a antevisão da partida de quarta-feira contra o Sp. Braga.

Na calha está também uma paragem das atividades por 14 dias, defende o clube encarnado. “O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de covid-19 entre staff, equipa técnica e jogadores. Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias”, pode ler-se em comunicado oficial do clube.