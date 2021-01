Ben Affleck e Ana de Armas terminam namoro

Ben Affleck e Ana de Armas estão separados. De acordo com a imprensa internacional, foi a atriz que decidiu terminar o relacionamento, que durou quase um ano.

"Ela terminou. O relacionamento deles era complicado. A Ana não quer morar em Los Angeles e o Ben precisa, obviamente, porque os filhos moram em Los Angeles", contou uma fonte próxima dos atores à revista People. "Eles estão em diferentes momentos das suas vidas. Há um profundo amor e respeito entre eles. O Ben continua a querer trabalhar sozinho. Ele têm três empregos definidos e é um pai sólido em casa”, contou outra fonte.

Já segundo o Page Six, Ana de Armas, de 32 anos, tem passado as últimas semanas na sua terra natal, Cuba. Uma fonte adiantou que os atores terminaram a relação para que Affleck, de 48 anos, pudesse passar mais tempo com os filhos – Violet, de 14 anos, Seraphina, de 11, e Samuel, de oito - frutos do relacionamento do ator com Jennifer Garner.

Já depois de ser conhecida a separação, a atriz mudou radicalmente de visual, o que na visão dos fãs indica que esta estava a procurar uma mudança na sua vida. O Page Six diz ainda que o ator não pretendia ter mais filhos, o que também ditou a separação. “Ele não se comprometeria a ter mais filhos”, disse outra fonte. Contudo, os amigos acreditam que pode haver uma reconciliação no futuro. "Eles estão apaixonados. As pessoas que os conhecem acreditam que é temporário”, acrescentou.

Recorde-se que o agora ex-casal começou a viver na mesma casa no final de agosto do ano passado, depois de oficializarem a relação em abril.