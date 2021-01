Avó de 50 anos divorcia-se e encontra novo parceiro de 22 no Tinder

Sharon Hawkins já foi confundida com a mãe do seu atual namorado. Tem três filhos e já é avó.

Após o divórcio, Sharon Hawkins, que é professora numa escola secundária no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, decidiu, aos 50 anos, aventurar-se pelas aplicações de encontros amorosos e reduziu a preferência da faixa etária para os 19 no Tinder.

O amor bateu-lhe novamente à porta e, desta vez, chegou uma paixão mais jovem. Sharon conheceu Perry Hopstein, um militar dos Royal Marine de 22 anos, e já está a pensar em casamento. Por agora, a mulher de 50 anos é confundida com a mãe do namorado.

“Posso ter idade suficiente para ser a mãe de Perry, mas não vou deixar com que isso me impeça de ser feliz”, disse Sharon, citada pelo Daily Mail.

“Eu e o Perry sabemos que estamos destinados a ficar juntos e não nos importamos com o que as outras pessoas pensam”, admite a professora.

Sharon admitiu que no último ano do seu ex-casamento começou a sentir mais atração por homens mais novos.

O namorado de Sharon é mais novo do que os seus três filhos, contudo, quando viu pela primeira vez as fotografias de Perry, a professora não conseguiu resistir ao charme do militar, “Perry tem uns olhos azuis penetrantes, cabelo castanho e braços musculados. Ele parece um modelo".