Nova Zelândia autoriza concerto num parque desportivo com milhares de pessoas

Desde o início do surto de covid-19 no mundo, a Nova Zelândia só registou apenas 2.246 infeções. A população neozelandesa não é obrigada a cumprir distanciamento social e só utiliza máscara nos transportes públicos, exceto em Auckland, onde é exigido.

Uma realidade que para muitos está tão distante, mas que para outros começa a ser novamente possível. Milhares de neozelandeses estiveram juntos, sem qualquer distanciamento, no concerto da banda mais famosa do país, Six60 Saturdays, num parque desportivo em Waitangi, com permissão das autoridades de saúde do país.

A banda Six60 teve de cancelar a sua digressão devido à covid-19, e agora estão a recomeçar com seis datas em várias cidades da Nova Zelândia.

“Estar aqui e poder ficar perto das pessoas, enquanto o resto do mundo está proibido, é sinal de que o nosso país tem-se saído bem na gestão da covid-19. Como nós somos sortudos!”, admitiu o vocalista principal, Matiu Walters, ao Northern Advocate.

De realçar que o alerta de covid-19 na Nova Zelândia é de nível um, o que significa que o vírus é apenas contraído através de casos importados ou de casos locais isolados. No dia 15 de janeiro, a Nova Zelândia reportou 76 casos ativos.

O país da Oceânia já controla o acesso nas fronteiras desde março de 2020. Todos os que visitam o país precisam de ser testados e fazer quarentena obrigatória durante 14 dias.

O sucesso do combate à covid-19 tem mostrado resultados com um crescimento de 19% no mercado de trabalho, no último trimestre de 2020.

“A recuperação económica é o resultado da nossa decisão dura e antecipada na primeira vaga de covid-19”, disse o ministro das Finanças, Grant Robertson.