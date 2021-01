Portugal regista, pela primeira vez, mais de 200 mortes diárias por covid-19

Lisboa e Vale do Tejo lidera número de novos óbitos e infeções. Só nesta região foram diagnosticados mais de 5.000 novos casos. Além de continuarem a registar recordes no número de internados, esta terça-feira foi também atingido um recorde do número de recuperados em 24 horas.

Portugal atingiu, pelo segundo dia consecutivo, um novo máximo diário de mortes associadas à covid-19 e ultrapassou, pela primeira vez, a barreira dos 200 óbitos em apenas 24 horas. De acordo com boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, morreram mais 218 pessoas devido ao novo coronavírus no país, elevando para 9.246 o total acumulado de vítimas mortais durante a crise pandémica.

O boletim das autoridades de saúde revela ainda que foram diagnosticados mais 10.455 novos casos. No total, já foram diagnosticados 566.958 casos de covid-19 em Portugal.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que ocorreram a maior parte dos óbitos das últimas 24 horas – 88 dos 218. No Centro morreram mais 55 pessoas, no Norte 51, no Alentejo 17 e no Algarve cinco. No arquipélago da Madeira registaram-se dois óbitos.

À semelhança dos óbitos, foi também em Lisboa e Vale do Tejo que foram diagnosticadas a maior parte das novas infeções, tal como nos últimos dias: a região regista mais 5.012 novos casos de covid-19. Segue-se o Norte com mais 2.970 infetados, o Centro com mais 1.605, o Alentejo com 531 e o Algarve com 198. No arquipélago da Madeira há mais 100 casos positivos e no dos Açores mais 39.

O número de internados não pára de aumentar e atinge valores nunca antes registados. Estão agora internadas 5.291 pessoas, mais 126 do que ontem. Destas, 670, mais seis face ao último balanço, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por outro lado, nas últimas 24 horas mais 10.282 infetados – um novo máximo - recuperaram da doença, elevando para 421.871 o número de pessoas que já venceram a covid-19.

Estão agora ativos 135.841 casos e as autoridades de saúde têm 174.355 contactos em vigilância.