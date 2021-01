Vida

19 de janeiro 2021

Vela de Gwyneth Paltrow provoca incêndio no quarto de uma mulher em Londres

"Eu nunca vi nada parecido. A coisa toda estava em chamas e estava quente demais para tocar. Havia um inferno na sala”, disse a mulher ao The Sun. A vela "This Smells Like My Vagina" de Gwyneth Paltrow custa 62 euros.