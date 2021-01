Pai de Jorge Gabriel morre com covid-19

“Obrigado pai. Vai lá ter com a mãe", escreveu no Instagram, onde também partilhou uma homenagem emotiva.

O apresentador Jorge Gabriel revelou nas redes sociais que o pai morreu, aos 96 anos, vítima da covid-19.

"Há vários dias que este nó me apertava a garganta, me desfazia a esperança. O meu pai, o Senhor Albano Fialho partiu", começou por escrever no seu Instagram.

"A Covid desgastou o que os 96 anos ainda lhe permitiam", lamentou o apresentador.

Jorge Gabriel fez ainda questão de deixar uma homenagem ao pai, que partilhou com os seus seguidores.

"Íntegro, idóneo, zelador incansável do erário público, e eterno estudioso, deixa-nos um legado jubiloso. Será sempre meu guia, a minha voz da consciência que me admirava como qualquer outro pai. Mas este era o meu. Aquele que não suportava que tirasse uma folga, que não faltasse aos meus deveres profissionais, e que respeitasse os outros como gostaria que me respeitassem. De momento agradeço-lhe tanta sabedoria", recordou, e acrescentou: "Obrigado pai. Vai lá ter com a mãe".