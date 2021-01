Chico Buarque pinta os lábios de vermelho em vídeo de apoio a Marisa Matias

"Com Marisa, Vermelho em Belém", disse o músico num vídeo partilhado nas rede sociais.

O músico brasileiro Chico Buarque juntou-se ao movimento #VermelhoemBelem e mostrou o seu apoio a Marisa Matias, depois da polémica entre André Ventura e a candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda.

Chico Buarque gravou um vídeo onde surge com os lábios pintados de vermelho, assim como a sua namorada: "Com Marisa, Vermelho em Belém", afirmou o músico.

O vídeo foi depois partilhado no Twitter de Marisa Matias. "Obrigada, Chico Buarque. Cá chegou o teu cheirinho de Alecrim", escreveu a candidata.

Obrigada, Chico Buarque. Cá chegou o teu cheirinho de Alecrim❤️ pic.twitter.com/wIEZsWAkuJ — Marisa Matias (@mmatias_) January 18, 2021

Recorde-se que a polémica surgiu após o candidato presidencial André Ventura ter comentado, na semana passada, o batom de Marisa Matias: "Não quero dizer nada que me arrependa amanhã mas não está muito bem em termos de imagem, de performance. Assim com os lábios muito vermelhos como se fosse uma coisa de brincar.", disse o líder do Chega numa ação de campanha.

A reação à ‘boca’ de Ventura sobre a boca da candidata do Bloco de Esquerda, não se fez esperar e foi assim que surgiu o movimento viral #VermelhoemBelém, a que aderiram centenas de portugueses, incluindo muitas figuras públicas, do mundo da política ao da música.